Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach einem Wachstumsspurt im Frühling und Sommer hat die Weltkonjunktur im Herbst 2021 etwas an Schwung verloren, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt von der Privatbank Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Horizonte".Vor allem in Europa und einigen Schwellenländern sorge die Delta-Welle der SARS-CoV-2-Infektionen für einen neuen Rückschlag. Auf dem europäischen Kontinent, wo Intensivstationen in einigen Regionen bereits überlastet seien, würden neue Restriktionen Teile des Dienstleistungssektors treffen. Dazu kämen Sorgen, dass die besonders ansteckende Omikron-Variante Anfang 2022 eine neue Infektionswelle auslösen und weitere Einschränkungen des Wirtschaftslebens erfordern könnte. Auf dem europäischen Kontinent würden viele Frühindikatoren der Konjunktur wieder etwas nach unten zeigen. ...

