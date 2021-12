SAP -2.06% FNIInvest (IRM20FNI): Oracle verhandelt eine Übernahme des IT-Gesundheitsversorgers Cerner in Höhe von rund 30 Milliarden Dollar: Mit dem geplanten Kauf des US-Konzerns Cerner - Anbieter von Soft- und Hardware für Arztpraxen, Krankenhäuser und Labore - würde der SAP-Konkurrent Oracle seine Marktpräsenz deutlich steigern. Das wäre der bislang größte Deal für das mit 280 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen, was sich bereits jetzt auf dem Aktienmarkt bemerkbar macht. Die Preise der Cerner-Aktien legen bereits jetzt ordentlich zu. Insider rechnen mit einem in Kürze erfolgten Abschluss der Übernahmegespräche. (20.12. 12:40) >> mehr comments zu SAP: www.boerse-social.com/launch/aktie/sap_ag_st_on Vonovia SE -1.84% ...

