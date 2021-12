DJ Beigene erhält in neuer Kooperation mit Novartis bis zu 1 Mrd USD

Von Cecilia Butini und Ciara Linnane

ZÜRICH (Dow Jones)--Beigene und Novartis wollen im Bereich Onkologie stärker zusammenarbeiten. Wie der Schweizer Pharmahersteller mitteilte, hat er mit dem chinesischen Pharmakonzern Beigene Ltd. eine Options-, Kooperations- und Lizenzvereinbarung über die Entwicklung eines immuntherapeutischen Krebstherapeutikums im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung soll Novartis eine Vorauszahlung von 300 Millionen Dollar an Beigene leisten, um ein Medikament namens Ociperlimab in seine Pipeline aufzunehmen. Eine Gebühr von bis zu 700 Millionen Dollar würde ebenfalls an Beigene gezahlt werden, wenn die Option der Vereinbarung vor Ende 2023 ausgeübt wird.

Wenn die Option ausgeübt wird, erhält Novartis die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Ociperlimab unter anderem in den USA, der Europäischen Union, Russland und Japan, teilte das Unternehmen mit. Beigene werde die Rechte an dem Medikament in China behalten, obwohl die beiden Unternehmen vereinbart haben, dass Beigene eine ausgewählte Anzahl von Novartis-Onkologieprodukten in dem Land vermarktet, so Novartis.

Ociperlimab wird derzeit in Phase-3-Studien zur Behandlung von fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht und wird zusammen mit Tislelizumab von Novartis entwickelt, teilte das Unternehmen mit.

"Während des Optionszeitraums werden Novartis und Beigene bei der klinischen Entwicklung von Ociperlimab in Kombination mit Tislelizumab zusammenarbeiten, wobei Novartis globale klinische Kombinationsstudien konzipiert, sponsert, durchführt und finanziert", so Novartis.

December 20, 2021 06:57 ET (11:57 GMT)

