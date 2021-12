Photon Energy hat ihren 65%-Anteil an ihrem 160 MWp-Solar-PV-Projekt in New South Wales an WIRSOL veräußert. "Wirsol als Partner in Maryvale zu haben, bestätigt die Qualität unserer Projektentwicklung und ist ein weiterer Beitrag, unser Wachstum bei erneuerbaren Energien im Rahmen einer effizienten und nachhaltigen Energiewende zu beschleunigen und unser Ziel, bis zum Ende 2024 über 500 MWp PV-Erzeugungskapazität ...

