München (ots) -Auch die in Deutschland eingesetzte Software ist wenig klimaschonend und nicht kosteneffizient. Der durch den Einsatz von Computern und Anwendungssoftware verbrauchte Strom steigt von Jahr zu Jahr und schädigt das Klima. Eine Herausforderung für die Pläne der Ampelkoalition. Sie will die Digitalisierung als Teil einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland voranbringen. Doch ganz so problemlos ist das nicht, denn "Grüne Software" haben nur wenige auf dem Schirm.900.000 Softwareentwickler in Deutschland: Klimaschutz durch Grüne SoftwareNur wenige der Entwickler haben bisher das Potential grüner stromsparender Software erkannt. Wie man das nutzt, das wissen die Fachleute der Syngenio AG. Ein Thema auch fürs Marketing. Denn der Markt für umweltfreundliche bzw. nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wird immer größer. "Software kann umweltfreundlich entwickelt und eingesetzt werden. 'Green Software Design' kann einen entscheidenden Beitrag für den Klimaschutz leisten", sagt Stephanie Kamp, Green Innovation Managerin bei der Syngenio AG.Green Software Expertyzer von Syngenio findet Klima-Fallen bei SoftwareKlima-Fallen spürt der von Syngenio entwickelte "Green Software Expertyzer" auf. Ein System zunächst für IT-Fachleute und Entwickler. Mit einem festgelegten Bewertungskatalog werden Daten etwa zum Stromverbrauch, der Dauer des Einsatzes von IT-Anlagen und dem Verbrauch von Papier ermittelt.Wie können IT-Systeme klimaschonend gemacht werden?Neben der Ermittlung von Klima-Fallen bei der IT entwickeln Syngenio-Fachleute genau die Anwendersoftware, die Strom und Ressourcen spart. "Green Software Design" startet flexibel mit der Optimierung einzelner Anwendungen und entwickelt sich zu einer umfassenden Strategie.Weitere Informationen nicht nur für IT-Spezialisten unter www.greensoftwaredesign.comSyngenio AGSyngenio optimiert die Geschäftsprozesse von Banken und anderen Dienstleistern durch innovative IT-Lösungen. Das deutschlandweit tätige Unternehmen ist spezialisiert auf digitalen Zahlungsverkehr, Next Generation Banking, das Internet der Dinge und Green Software.Mehr Informationen unter www.syngenio.com