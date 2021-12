DJ Bundesamt will neue Offshore-Windkraft-Flächen mit insgesamt 3GW

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat zusätzliche Flächen für Windenergie auf See vorgeschlagen. So sollen Flächen für den weiteren Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee mit einer Leistung von 3 Gigawatt geschaffen werden. Perspektivisch könnten damit knapp 3 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Die Bundesregierung will die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs aus Wind- und Solarenergie stammen.

"Dafür ist ausreichend Strom aus Offshore-Anlagen unabdingbar. Gerade Windkraft auf See liefert besonders beständig Energie. Um hier zügig voranzukommen, legen wir jetzt los und stellen zusätzliche Flächen in der Nordsee bereit", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. "Damit schaffen wir die Voraussetzung, um die Stromproduktion deutlich zu steigern. Zusätzliche 3 Gigawatt Leistung aus Windenergie auf See sind ein wichtiger erster Schritt. Weitere Gebiete auf See werden wir brauchen."

Das Verfahren zur Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans für den weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie wurde am Montag offiziell gestartet. Die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit können sich bis zum 18. Januar 2022 zum Entwurf des Flächenentwicklungsplans äußern. Mitte 2022 soll der Entwurf veröffentlicht und Ende 2022 bzw. Anfang 2023 die finale Fassung vorgestellt werden, so das Wirtschaftsministerium, das auch für Klima zuständig ist.

