An den Finanzmärkten wird die Risikofreude der Anleger durch zwei Entwicklungen gedämpft, die sich am Devisenmarkt aber zunächst kaum bemerkbar machten.Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1271 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken machte der Euro an Boden gut und kostete zuletzt 1,0413 Franken nach 1,0400 am frühen Morgen. Der US-Dollar zeigt sich dagegen wenig verändert und kostet aktuell 0,9239 Franken.

