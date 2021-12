Die Konsolen-Knappheit nimmt immer kuriosere Züge an. Bei einem offiziellen Halo-Turnier musste Microsoft Spieler:innen zum Teil mit Devkits seiner Xbox Series X ausrüsten, weil selbst der Konzern als Hersteller nicht an die eigenen Geräte kam. Seit dem Launch der Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X und S vor über einem Jahr ist der Mangel an den Geräten nicht abgerissen. Schuld ist neben der hohen Nachfrage insbesondere die Chip-Knappheit, die wohl auch im kommenden Jahr anhalten dürfte. Wie schwierig es selbst für die Hersteller ist, an eine der begehrten neuen Konsolen heranzukommen, zeigt ein Beispiel vom vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...