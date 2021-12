London (www.anleihencheck.de) - Zur Überraschung vieler senkte die People's Bank of China (PBoC) heute den Leitzins für Einjahreskredite (LPR) um fünf Basispunkte - die erste Zinssenkung seit 20 Monaten, so Mike Kerley, Portfoliomanager im Pacific Equities-Team von Janus Henderson.Obwohl die Richtung klar sei, sei der Schritt moderat. Die Änderung des einjährigen Zinssatzes, der an die Unternehmensfinanzierung gekoppelt sei, und die Beibehaltung des fünfjährigen Zinssatzes, der an Hypotheken gekoppelt sei, würden den Ansatz einer sanften Lockerung bei gleichzeitiger Beibehaltung einer restriktiven Haltung gegenüber dem Immobilienmarkt bestätigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...