IRW-Press Aktienturnier 10 geht zwischen Weihnachten und Silvester in die Quali: In den Monaten 1, 4, 7 und 10 eines Jahres steht stets ein Aktienturnier ( http://www.boerse-social.com/tournament ) an. Es nehmen 28 Titel teil. Mit dabei sind fix die 24 grössten PIR-Partner gemäss https://boerse-social.com/matrix/tree/pir , derzeit sind 31 Partner für 2022 dabei, damit gehen nach aktuellem Stand 7 Titel in die Quali um 4 Plätze: Und: Die besten vier der Turnierrangliste nach 9 Turnieren (die auch PIR-Partner für 2022 sind), haben in der 1. Runde ein Freilos. Wer bis Donnerstag 23.12. noch in den PIR-Pool 2022 eintritt, ist bei Turnier oder Quali dabi. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.12.)

