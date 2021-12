Andritz erhielt vom brasilianischen Zellstoff- und Papierproduzenten Suzano den Auftrag zur Lieferung einer energieeffizienten Flugasche-Rekristallisationsanlage (ARC - Ash ReCrystallization) für die Rückgewinnungskessel der Eukalyptus-Kraftzellstoffanlage in Barra do Riacho, Brasilien. Die ARC-Anlage wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 in Betrieb genommen.Andritz ( Akt. Indikation: 44,12 /44,16, -1,91%) Michael Mauritz übernimmt die Kommunikationsagenden bei der ÖBAG. Mauritz wird die Position "Head of Corporate and Capital Markets Communications" ab 1. Februar übernehmen und steht dann als Ansprechpartner für nationale und internationale Medien zur Verfügung. Michael Mauritz war 25 Jahre in der Erste Group in Managementpositionen im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...