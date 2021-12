Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax hat eine bedingte Zulassung für die EU erhalten. Dies teilte die europäische Arzneimittelbehörde EMA am Montagnachmittag mit. Die Aktie gewann darauf hin deutlich hinzu.

Nach den Corona-Impfstoffen von Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson wurde nun auch das Corona-Vakzin des US-Pharmaunternehmens Novavax in der EU zugelassen. Der zuständige Ausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde EMA erteilte am Montag eine bedingte Zulassung für den Nuvaxovid gennannten Proteinimpfstoff. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, was jedoch als reine Formsache gilt.

Nach eingehender Bewertung der Studienlage sei man zum Ergebnis gekommen, dass Nuvaxovid "die EU-Kriterien zu Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität erfüllt", teilte der zuständige EMA-Ausschuss am Montagnachmittag mit.

Stanley C. Erck, Präsident und CEO von Novavax, kommentierte die Zulassung in der EU wie folgt: "Novavax weiß die positive Stellungnahme des zuständigen EMA-Ausschusses zu unserem Impfstoff zu schätzen und sieht einer Entscheidung der Europäischen Kommission erwartungsvoll entgegen".

Novavax hat einen sogenannten rekombinanten Proteinimpfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt. Anders als die Vakzine von Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson basiert der Novavax-Impfstoff weder auf der mRNA- noch auf der Vektortechnologie. Das Vakzin enthält stattdessen künstlich im Labor hergestellte Spike-Proteine des Coronavirus Sars-CoV-2. Obwohl es im engsten Sinne kein Totimpfstoff ist, wird der Proteinimpfstoff als Kandidat für Impfskeptiker gehandelt.

Nuvaxovid wird im Abstand von etwa drei Wochen in zwei Dosen gespritzt. Laut Studienergebnissen bietet der Proteinimpfstoff einen Infektionsschutz von etwa 90 Prozent. Es ist jedoch noch unklar, wie stark er vor der neuen Omikron-Variante schützt.

An der Börse Frankfurt legte die Novavax-Aktie kräftig zu. Aktuell steht das Papier rund fünf Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 204,30 Euro (Stand: 20.12.2021, 15:22 Uhr):





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

