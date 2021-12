FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag erneut unter Druck geraten und haben ein weiteres Tief seit September 2020 bislang nur knapp vermieden. Sie büßten als größter Verlierer im Leitindex Dax mehr als vier Prozent ein. In London verloren Just Eat Takeaway sogar gut fünf Prozent, sie waren am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Ende 2018 gerutscht.

Der Wettbewerbsdruck habe zuletzt noch zugenommen und dürfte die Margen schmälern, sagte ein Händler. Er verwies auf den jüngsten Einstieg des US-Kontrahenten Doordash in den europäischen Markt. Zugleich hätten Wettbewerbsbehörden bei Übernahmen zuletzt eine striktere Gangart an den Tag gelegt, das drohe die Wachstumschancen durch Akquisitionen zu verschlechtern./bek/jha/