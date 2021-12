Ehningen (ots) -Bertrandt setzt seine Konzernstrategie weiter konsequent fort. Mit der Akquisition des Spezialisten Philotech werden die Wachstumsfelder Software, Electronics und IT-Security weiter ausgebaut.Die Philotech Gruppe ist seit rund 35 Jahren Spezialist für anspruchsvolle, ganzheitliche Entwicklungsprojekte in den Bereichen Software, Electronics und IT-Security. Für Kunden aus den Branchen Aviation, Automotive, Telekommunikation und Transportation werden ganzheitliche Lösungen für komplexe Systeme erarbeitet. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich Aviation z. B. in Flugsteuerungssystemen, Avioniksystem- und Softwareentwicklung sowie deren Integration und Absicherung. Der Schwerpunkt im Automotive-Bereich liegt in autonomen Systemen, der E-Mobilität und der Konnektivität.Mit ihrem Know-how und ihrer regionalen sowie internationalen Ausprägung an Standorten in Deutschland, Frankreich und Spanien ergänzt die Philotech Gruppe nicht nur das breite und tiefe Leistungsspektrum von Bertrandt, sondern auch die regionale Aufstellung."Wir freuen uns sehr, das Bertrandt-Leistungsspektrum durch die Akquisition der Philotech Gruppe zu erweitern. Gemeinsam können wir damit den Anforderungen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Der Ausbau unserer Aktivitäten in den Wachstumsfeldern der Mobilitätsindustrie ist ein wichtiger Baustein in der Bertrandt Konzernstrategie" sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG."Nach intensiven Analysen möglicher Partner sehen wir mit Bertrandt die besten Zukunftsperspektiven. Wir sind überzeugt, die großen Wachstumschancen in den zukunftsorientierten Entwicklungen in Aerospace, Automotive und Telekommunikation gemeinam optimal wahrnehmen zu können. Ich freue mich auch, den Mitarbeitern von Philotech damit weitere Perspektiven in den zunehmend komplexeren und größeren Anforderungen unserer Auftraggeber eröffnen zu können" sagt Hartwig Dirscherl, Geschäftsführer der Philotech Gruppe.Die Philotech Gruppe war in den letzten Jahren bei der branchenübergreifenden Transformation ihrer Kompetenzen sehr erfolgreich. Der Kaufvertrag steht unter dem üblichen Vorbehalt zugunsten der Fusionskontrolle. Der Vollzug der Transaktion wird derzeit für das erste Quartal 2022 erwartet.Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Über BertrandtAls führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle.Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen - von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 12.000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten weltweit.Über PhilotechPhilotech bietet Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen für anspruchsvolle und sicherheitskritische Anwendungen. Die Zielkunden sind Hersteller und Zulieferer in diesen Sektoren.Wir haben fundierte Kompetenzen auf internationalem Niveau aufgebaut. Die Kunden betrachten Philotech seit über 30 Jahren als ihren ausgewählten Engineering- und Beratungspartner.Hochqualifizierte und motivierte Ingenieur*innen arbeiten in unserer Zentrale und den Niederlassungen in Deutschland sowie in unseren Tochtergesellschaften und bei Kunden in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Ihr Fachwissen wird durch internen Know-how-Transfer sowie durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen ständig weiterent-wickelt.www.bertrandt.comPressekontakt:Matthias BienertHead of Corporate Marketing and CommunicationsTel. +49 7034 656-4004E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comBertrandt AGBirkensee 171139 EhningenOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/5104304