Wien (www.fondscheck.de) - Jeden Monat gibt die Ratingagentur Scope Änderungen bei den Bewertungen von über 6.500 UCITS-Fonds bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Diesmal hätten zwei Bestseller sowie ein Ex-Vertriebsliebling neue Noten erhalten: Der DWS Kaldemorgen (ISIN LU0599946976/ WKN DWSK01) müsse sich nun mit einem "C" statt einem "B" begnügen. Dagegen könne sich der Flossbach von Storch Multiple Opportunities II (ISIN LU0952573482/ WKN A1W17Y) mit der Spitzennote "A" schmücken. Der defensive Mischfonds Ethna-Aktiv (ISIN LU0431139764/ WKN A0X8U6) habe nach mehr als fünfeinhalb langen Jahren, in denen er mit einem "C" und sogar schlechter bewertet worden sei, wieder die Top-Note "B" erhalten. In allen drei Fällen hätten Investments in den USA eine wichtige Rolle bei der Notenvergabe gespielt. ...

