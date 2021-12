DJ MÄRKTE USA/Omikron-Sorgen drücken Wall Street ins Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich abwärts dürfte es zu Beginn der Handelswoche an der Wall Street gehen. Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 1,3 Prozent. Damit setzt sich die negative Tendenz vom Freitag fort. Die sich immer weiter ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus bei einer weiter bestehenden Unklarheit über die Schwere der Krankheitsverläufe und die in der Folge verhängten neuen Beschränkungen wecken Sorgen um die Konjunktur.

Eine Reihe von Ländern hat bereits Lockdowns verhängt, weitere dürften folgen. US-Präsident Joe Biden will am Dienstag die neuen Daten zur Corona-Pandemie in den USA vorlegen. Anleger dürften in dieser Gemengelage eher auf sichere Häfen wie Anleihen und Gold setzen. Entsprechend geht es am US-Anleihemarkt für die Notierungen leicht nach oben. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert.

Als zusätzlicher Belastungsfaktor für Aktien kommt hinzu, dass das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden auf der Kippe steht. Der demokratische US-Senator Joe Manchin wird dem Paket nach eigenen Angaben nicht zustimmen. Seine Zustimmung ist allerdings entscheidend, weil sich die Demokraten im Oberhaus des Kongresses keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

"Wir sehen, dass sich Omikron wie ein Lauffeuer verbreitet, und das drückt auf die Stimmung", sagt Esty Dwek, Chief Investment Officer bei der Flowbank. "Es gibt immer mehr Beschränkungen, und die Zahl der Fälle steigt so stark an, dass es, selbst wenn sie weniger schwerwiegend sind, zu mehr Krankenhausaufenthalten führen könnten", was wahrscheinlich neue Beschränkungen nach sich ziehen wird, die das Wachstum belasten werden, fügt die Analystin hinzu.

Steil abwärts geht es vor diesem Hintergrund auch für die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 3,7 Prozent. Hier belasten die Sorgen vor einem Nachfrageeinbruch im Zuge der weiteren Omikron-Ausbreitung und der vermehrten Verhängung von neuen Beschränkungen.

Moderna-Aktie sehr fest

Für die Moderna-Aktie geht es vorbörslich um 8,1 Prozent nach oben. Eine dritte Dosis des Covid-19-Impfstoffs hat dem Konzern zufolge die Immunreaktionen gegen die Omikron-Coronavirus-Variante im Vergleich zu zwei Dosen in Labortests um das 37-fache erhöht. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Impfstoff trotz der Mutationen der Variante noch Schutz bieten könnte. Im Gefolge ziehen auch die Aktie der Impfstoffhersteller Biontech (+3,2%) und Pfizer (+1,4%) an.

Die Novavax-Aktie schießt um 10,5 Prozent nach oben. Die europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat den Corona-Impfstoff des Unternehmens zugelassen.

Gesucht sind auch die Aktien der Unternehmen, die von der Pandemie deutlich profitiert hatten. So legen die Papiere von Zoom Video Communications, einem Anbieter von Video-Konferenzen, um 5,1 Prozent zu.

Unter Druck stehen dagegen die Aktien aus dem Reise- und Luftfahrt-Sektor mit der Sorge weiterer Beschränkungen. So verlieren Royal Caribbean 3,3 Prozent und Delta Air Lines um 2,9 Prozent. Auch die Ölwerte kommen mit den fallenden Notierungen für Brent und WTI unter Abgabedruck. Occidental Petroleum verlieren 3,7 Prozent, Devon Energy 3,4 Prozent und Conocophillips 2,6 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,61 -1,6 0,63 49,6 5 Jahre 1,15 -2,3 1,17 78,5 7 Jahre 1,31 -2,5 1,34 66,2 10 Jahre 1,39 -1,5 1,41 47,3 30 Jahre 1,81 0,0 1,81 16,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:07h Fr,17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1280 +0,4% 1,1251 1,1277 -7,7% EUR/JPY 128,13 +0,3% 127,59 128,09 +1,6% EUR/CHF 1,0410 +0,2% 1,0391 1,0400 -3,7% EUR/GBP 0,8524 +0,4% 0,8515 0,8497 -4,6% USD/JPY 113,60 -0,1% 113,45 113,59 +10,0% GBP/USD 1,3234 -0,0% 1,3216 1,3270 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3873 -0,0% 6,3878 6,3844 -1,8% Bitcoin BTC/USD 45.807,35 -3,3% 46.579,96 47.172,96 +57,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,52 70,86 -4,7% -3,34 +42,2% Brent/ICE 70,81 73,52 -3,7% -2,71 +41,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.796,30 1.797,96 -0,1% -1,66 -5,4% Silber (Spot) 22,26 22,37 -0,5% -0,11 -15,7% Platin (Spot) 929,00 944,60 -1,7% -15,60 -13,2% Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,6% -0,03 +21,3% ===

