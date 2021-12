News von Trading-Treff.de Der DAX ist weiter unter Druck und bricht nach der ersten Handelsstunde auch die vorbörslichen Tiefs. Welche Branchen leiden heute besonders? Der DAX ist weiter unter Druck und bricht nach der ersten Handelsstunde auch die vorbörslichen Tiefs. DAX weiter unter Druck: Technische Verfassung Damit ist technisch der Weg zu den Tiefs aus November frei, die um 15.000 Punkte lagen. DAX am 20.12.2021 an der LX-X Was sind die Gründe?Werbung ...

