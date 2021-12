Berlin (ots) -Die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Marktzulassung wird im ersten Quartal 2022 erwartetOxbryta wäre das erste in Europa erhältliche orale Medikament, das die Polymerisation von Sichelhämoglobin (HbS) direkt hemmt und somit an der molekularen Ursache der Sichelzellkrankheit ansetztHbS-Polymerisation und Sichelzellenbildung beeinträchtigen die Qualität der roten Blutkörperchen und können Hämolyse und hämolytische Anämie verursachen, was zu Entzündungen, Organschäden und frühzeitigem Tod führtWie Global Blood Therapeutics (GBT) heute bekanntgab, empfiehlt der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Marktzulassung von Oxbryta® (Voxelotor)-Tabletten für die Behandlung von hämolytischer Anämie aufgrund von Sichelzellkrankheit bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren als Monotherapie oder in Kombination mit Hydroxycarbamid (Hydroxyurea). Oxbryta ist ein einmal täglich einzunehmendes Medikament. Es wäre das erste in Europa erhältliche Arzneimittel, das direkt die Polymerisation von Sichelhämoglobin (HbS) hemmt. Somit greift es direkt in die molekulare Ursache der Sichelzellenbildung und der Zerstörung der roten Blutkörperchen bei Sichelzellkrankheit ein.Infolge der CHMP-Empfehlung wird im ersten Quartal 2022 mit der Marktzulassung durch die Europäische Kommission gerechnet. Wird Oxbryta von der Europäischen Kommission genehmigt, erhält es die Marktzulassung in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen."Viel zu lange gab es für Menschen, die mit den verheerenden Auswirkungen der Sichelzellkrankheit zu kämpfen haben, nur wenige therapeutische Optionen. Diese positive CHMP-Empfehlung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung eines neuen Medikaments für Zehntausende von Menschen in Europa, die mit dieser Krankheit leben", sagte Ted W. Love, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von GBT. "Oxbryta greift direkt in die zugrunde liegende Ursache der Sichelzellkrankheit ein. Wir glauben daher, dass es das Potenzial hat, die schweren Komplikationen zu verhindern, mit denen Patient:innen im Laufe ihres Lebens konfrontiert werden und die letztlich zu einer verkürzten Lebenserwartung führen."Menschen mit Sichelzellkrankheit und ihre Angehörige haben ein Leben lang mit dieser Krankheit zu kämpfen, die jeden Aspekt ihres Lebens berührt. Die Patient:innen leiden unter fortschreitenden, schwerwiegenden Komplikationen und Erkrankungen, einschließlich Schädigungen zahlreicher Organsysteme, die zu einer verminderten Lebensqualität und einer frühen Sterblichkeit führen.[1] Darüber hinaus können die von Patient:innen mit Sichelzellkrankheit häufiger erlebten ökonomischen und gesundheitlichen Benachteiligungen negative gesellschaftliche Auswirkungen haben. Dies betrifft vor allem den Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Bildung und die Erwärbstätigkeit.[2-8]"Die positive CHMP-Empfehlung ist für von der Sichelzellkrankheit Betroffene und ihre Behandler:innen von großer Bedeutung. Als Klinikerin würde ich es begrüßen, wenn dieser neue therapeutische Ansatz für meine Patient:innen zur Verfügung stünde", so Prof. Mariane de Montalembert, Co-Leiterin des Zentrums für schwere Sichelzellsyndrome und andere seltene Erkrankungen der roten Blutkörperchen und der Erythropoese am Hôpital Necker-Enfants Malades in Paris. "In klinischen Studien hat Voxelotor einen signifikanten Anstieg des Hämoglobinwertes und eine Verringerung der Hämolyse-Marker gezeigt, was die Lebensqualität verbessern und, so hoffen wir, die mit der Krankheit verbundenen chronischen Organschäden verringern dürfte."Die Empfehlung des CHMP stützt sich auf Daten, die bei einer Behandlung mit Voxelotor klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserungen des Hämoglobinspiegels (Hb) sowie eine Verringerung der Zerstörung der roten Blutkörperchen (Hämolyse) belegen. Daten aus der Phase-3-Studie HOPE (Hemoglobin Oxygen Affinity Modulation to Inhibit HbS PolymErization) mit 274 Patient:innen ab zwölf Jahren mit Sichelzellkrankheit zeigten, dass nach 24 Wochen Behandlung 51,1 % der Patient:innen, die Voxelotor erhielten, einen Hb-Anstieg von mehr als 1 g/dl erreichten, verglichen mit 6,5 %, die ein Placebo erhielten (p<0,001). Dabei wurden signifikante Verbesserungen der Hämolysemarker indirektes Bilirubin und Retikulozytenanteil nachgewiesen.9 Die Ergebnisse der HOPE-Studie wurden im Juni 2019 im The New England Journal of Medicine veröffentlicht. Voxelotor zeigte ein gutes Sicherheitsprofil mit mäßigen und in der Regel nur vorübergehenden unerwünschten Wirkungen. Die häufigsten Nebenwirkungen, die bei mindestens 10 % der mit Voxelotor behandelten Patient:innen auftraten und einen Unterschied von über 3 % im Vergleich zu Placebo aufwiesen, waren Kopfschmerzen (26 % bei Voxelotor bzw. 22 % bei Placebo), Durchfall (20 % bzw. 10 %), Bauchschmerzen (19 % bzw. 13 %), Übelkeit (17 % bzw. 10 %), Müdigkeit (14 % bzw. 10 %), Hautausschlag (14 % bzw. 10 %) und Fieber (12 % bzw. 7 %).[9]Die Analyse der vollständigen Daten aus der HOPE-Studie, die im April 2021 in der Fachzeitschrift The Lancet Haematology veröffentlicht wurde, zeigte außerdem, dass Voxelotor in einer Tagesdosis von 1.500 mg bei Patient:innen mit Sichelzellkrankheit im Alter ab zwölf Jahren zu einer raschen und dauerhaften Verbesserung der Hb-Werte und der Hämolyse-Marker über 72 Behandlungswochen führte. Nach 72 Wochen erreichten 88,9 % der Patient:innen, die Voxelotor erhielten, einen Anstieg des Hb-Wertes um mehr als 1 g/dl, verglichen mit 25 % der Patient:innen, die ein Placebo erhielten. Darüber hinaus erreichten nach 72 Wochen 58,9 % der mit Voxelotor behandelten Patient:innen einen Hb-Anstieg von mehr als 2 g/dl, verglichen mit 3,3 % unter Placebo. Bei 20,0 % der Patient:innen, die Oxbryta erhielten, belief sich der Hb-Anstieg auf mehr als 3 g/dl, verglichen mit 0 % unter Placebo. Die Analyse zeigte auch, dass die mit Voxelotor behandelten Studienteilnehmenden eine geringere Anzahl an vaso-okklusiven Krisen hatten, was mit den Trends nach 24 Wochen übereinstimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer akuten anämischen Episode (Abnahme des Hb-Wertes um mehr als 2 g/dl gegenüber dem Ausgangswert) war darüber hinaus dreimal geringer. Die Behandlung mit Voxelotor wurde gut vertragen, wobei keine neuen Erkenntnisse zur Sicherheit oder Verträglichkeit festgestellt wurden.[10]Im Januar 2021 wurden zudem im American Journal of Hematology die Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse der HOPE-Studie veröffentlicht. Diese untersuchten das Auftreten und die Ergebnisse von Beinulzera bei Patient:innen mit Sichelzellkrankheit und untermauerten die grundlegende Rolle der HbS-Polymerisationshemmung bei der Behandlung der Sichelzellkrankheit. Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass sich die Beinulzera bei allen Patient:innen (5 von 5), die Voxelotor 1.500 mg erhielten, bis Woche 72 verbesserten oder auflösten, verglichen mit 63 % der Patient:innen (5 von 8) in der Placebogruppe.[11]Oxbryta ist derzeit in den USA für die Behandlung der Sichelzellkrankheit bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren zugelassen.[12] GBT strebt derzeit in den USA die Zulassung für die Verwendung von Oxbryta für die Behandlung der Sichelzellkrankheit bei Kindern ab vier Jahren an. Das Ministerium für Gesundheit und Prävention (MOHAP) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat die Marktzulassung für Oxbryta zur Behandlung der Sichelzellkrankheit bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren erteilt.Voxelotor ist in der EU nicht zugelassen. GBT hat die Marktzulassung für Voxelotor bei der EMA beantragt.Über Global Blood TherapeuticsGlobal Blood Therapeutics (GBT) ist ein Unternehmen im Bereich der Biopharmazeutik, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von lebensverändernden Therapeutika für wenig beachtete Patient:innengruppen verschrieben hat. Das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in South San Francisco (USA) verwirklicht sein Ziel, völlig neue Behandlungs- und Versorgungsoptionen für die Sichelzellkrankheit - einer lebenslangen, verheerenden Erbkrankheit des Blutes - verfügbar zu machen. Das Unternehmen hat in den USA Oxbryta® (Voxelotor)-Tabletten auf den Markt gebracht - die erste von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) zugelassene Therapie, die die Polymerisierung von Sichelzellhämoglobin und damit die Ursache für die Ausbildung der Sichelgestalt der roten Blutkörperchen bei Sichelzellkrankheit unmittelbar hemmt. Voxelotor ist in der EU nicht zugelassen. Die EMA hat den Antrag auf Marktzulassung von GBT zur Prüfung angenommen, in dem die vollständige Marktzulassung von Voxelotor in Europa zur Behandlung von hämolytischer Anämie bei Patient:innen mit Sichelzellkrankheit ab zwölf Jahren beantragt wird. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat die Zulassung von Voxelotor empfohlen. Darüber hinaus befindet sich bei GBT mit dem P-Selektin-Hemmer Inclacumab ein Produkt in Entwicklung, mit dem Schmerzkrisen in Zusammenhang mit der Erkrankung kontrolliert werden können. Weiterhin in Entwicklung ist GBT021601 (GBT601), ein Hämoglobin-S-Polymerisierungshemmer der nächsten Generation. Daneben arbeiten unsere Forscher an neuen Zielstrukturen, damit die nächste Generation an Therapeutika zur Behandlung der Sichelzellkrankheit erforscht werden kann. Erfahren Sie mehr auf www.gbt.com/de und folgen Sie uns auf Twitter unter @GBT_news (https://twitter.com/gbt_news).Quellen1. Kato GJ, et al. Sickle cell disease. 