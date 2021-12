Queensland Gold Hills Corp. (TSX.V: OZAU) erhöht seine Beteiligung an der Big Hill Gold Mining Company Pty Ltd von vormals 80 Prozent auf jetzt 95 Prozent. Big Hill Gold Mining besitzt die Explorationsgenehmigung und zwei Bergbaulizenzen für das Goldprojekt Big Hill in Queensland. Das Goldprojekt Big Hill umfasst die historischen Minen Big Hill, Queenslander, Monte Cristo und Sultan & Taylor in den Talgai Goldfields. ...

