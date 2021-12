Der Goldpreis pendelt zum Wochenauftakt um den Schlusskurs der Vorwoche. An den Märkten macht sich die Angst vor der Corona-Virus-Variante Omikron breit. Die Aktienmärkte knicken leicht ein, auch die Kryptowährungen stehen unter Druck. Doch es ist aktuell auch keine Flucht in die klassischen Krisen-Währungen wie Gold oder auch den US-Dollar zu beobachten. Aktuell kämpft Gold mit der Marke von 1.800 Dollar.Bedenkt man den Abverkauf, den es im Edelmetallsektor in den vergangenen Wochen gegeben hat, ...

