Singapur (ots/PRNewswire) -Laut Coindesk und Bloomberg hat die Regierung von Grenada am 17. Dezember Justin Sun offiziell zum Botschafter und Ständigen Vertreter bei der WTO ernannt und ihn ermächtigt, Grenada während seiner Amtszeit bei WTO-Treffen zu vertreten. Aus dem Bericht geht hervor, dass Justin Sun durch die Einführung digitaler Technologien eine zentrale Rolle bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und des internationalen Handels in Grenada und der Karibik spielen wird.Justin Sun besucht derzeit unter anderem Grenada, Kuba und Barbados. Zusammen mit seiner langjährigen Erfahrung in der digitalen Welt hat er gezeigt, dass er sich voll und ganz für die Förderung des Wirtschaftswachstums durch den Einsatz digitaler Technologien einsetzt.Als einer der ersten Akteure und Praktiker in der Blockchain-Welt gründete Justin Sun 2018 TRON, eine der drei größten öffentlichen Ketten der Welt. TRON hat mittlerweile über 67 Millionen Nutzer und ein vollwertiges Ökosystem und hat sich als Dreh- und Angelpunkt in der globalen Blockchain-Industrie etabliert.Neben der Blockchain-Sphäre ist Justin auch ein Schwergewicht in Wissenschaft und Technologie, Kunst, Risikokapitalinvestitionen und Wohltätigkeitsarbeit usw. Im Jahr 2019 gab er ein rekordverdächtiges Gebot ab, um das Mittagessen mit Warren Buffett zu gewinnen, und unterhielt sich mit Tesla-Gründer Elon Musk und anderen Pionieren der Branche auf Social-Media-Plattformen über bahnbrechende Themen wie Technologie und digitale Währungen.Grenada liegt im Süden der Karibik. Landwirtschaft und Tourismus sind die wichtigsten Standbeine des Landes. Nach Ansicht der Regierung von Grenada ist die Ernennung von Justin Sun, einem Veteranen auf dem Gebiet der Digitalisierung, zum Botschafter und Ständigen Vertreter bei der WTO der Digitalisierung des Handels, der Investitionen und der Verwaltung des Landes förderlich.