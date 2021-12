Der langjährige Spitzenmanager Eric Varvel, derzeit CEO der Credit Suisse USA und Präsident der CS-Investment Bank, verlässt die Grossbank.Zürich - Der langjährige Spitzenmanager Eric Varvel, derzeit CEO der Credit Suisse USA und Präsident der CS-Investment Bank, verlässt die Grossbank. «Im Namen der Credit Suisse möchte ich Eric für seinen Beitrag zum Unternehmen in den letzten 30 Jahren danken», erklärte Konzernchef Thomas Gottstein in einer den Nachrichtenagenturen AWP und Reuters am Montag vorliegenden Mitteilung.

