Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche haben alle wichtigen Notenbanken ihre letzten geld-politischen Sitzungen für dieses Jahr abgehalten, so die Analysten der DekaBank.Ihren Abschiedsgrüßen sei nach vielen Jahren der ultra-expansiven Geldpolitik ein Strategiewechsel zu entnehmen. Angeführt werde diese Kehrtwende von den Notenbanken der USA und des Vereinigten Königreichs, ergänzt um die Schweizer, Skandinavier und nun auch die Europäische Zentralbank (EZB). Sie alle hätten ihren Abschied vom bisherigen Kurs klar formuliert. Die Bandbreite der Abschiedsgrüße sei freilich erheblich: Während die Bank of England sogar eine erste Zinserhöhung vorgenommen habe, habe die EZB immerhin ihre Absicht bekräftigt, das Pandemie-bedingte Anleihekaufprogramm im kommenden März zu beenden. Die Notenbanken würden ihren Expansionsgrad allgemein zurückführen, das sei nun glasklar. Die Grüße seien indes sowohl an den Zins- als auch an den Aktienmärkten recht verhalten aufgenommen worden. Sie würden erst einmal verarbeitet werden wollen. ...

