Der europäische Gaspreis hat seine in der vergangenen Woche bereits auf Tagesbasis gegebenen Signale nun auch auf Wochenbasis bestätigt. Damit deuten nun sowohl die Preisdynamik als auch die Chartmuster auf einen weiteren Anstieg hin. In der Rückschau bestätigen diese Entwicklungen den Ausbruch vom Sommer 2021 und die Korrektur seit dem 06.10.2021 als Konsolidierung in einem Aufwärtstrend. Die Warnungen des deutschen Energieunternehmens RWE über wahrscheinliche Versorgungsprobleme verstärken diese Interpretation der Preisentwicklung.Die Wolken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...