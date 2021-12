Sehr geehrte Damen und Herren, in der vergangenen Woche haben die Notenbanken für Klarheit an den Märkten gesorgt. Während die US-Notenbank Fed angekündigt hat, ihren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zu beschleunigen und für das kommende Jahr bis zu drei Zinserhöhungen in Aussicht stellt, strafft die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik langsamer als erwartet. Zwar wurde in Frankfurt beschlossen, das in der Pandemie aufgelegte Anleihekaufprogramm PEPP per Ende März auslaufen ...

