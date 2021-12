Für Standard Lithium-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. Schließlich geht die Aktie rund sechs Prozent in den Keller. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 8,38 USD. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Standard Lithium jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Ein weiterer Rutsch von rund sechs Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 7,87 USD in den Weg. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Für mutige Anleger bietet Standard Lithium damit jetzt eine Super-Kaufchance. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wer eher auf der Baisse-Seite ...

