Beijing, China (ots) -Yantai, eine Küstenstadt in Nordchina, ist seit über 150 Jahren für ihre hochwertigen Apfelrassen und eine Geschichte des Apfelanbaus bekannt. Mit dem Label "Yantai-Äpfel" im Wert von 2,35 Milliarden US-Dollar trägt die Stadt satte 50% der chinesischen Apfelexporte in den Rest der Welt bei.Vom Anbau der ältesten Apfelrasse Chinas bis hin zur Entwicklung moderner Sorten mit besserem Geschmack und Aroma hat Yantai seiner Apfelplantage eine brandneue Bedeutung verliehen.Im Jahr 1871 inspirierten die ideale geografische Lage, das Klima und der Boden der Küstenstadt einen amerikanischen Ausländischen Missionar, hier die ersten Äpfel Chinas anzubauen, die "White Winter Pearmain" genannt wurden.Als erste chinesische Stadt, die Äpfel anbaut, macht Yantai ständig neue Fortschritte im Apfelanbau und schafft neue Sorten und Rassen, die die Auswahl der Verbraucher an Äpfeln diversifizieren.Der amerikanische Videojournalist Jack Klumpp sucht nach Yantais Geschichte des Apfelpflanzens von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Er erlebt auch aus erster Hand den Kern der modernen chinesischen Apfelindustrie.In der Küstenstadt kommt Jack zu einem riesigen Apfelgarten hinüber und probiert aus, den äußerst beliebten Roten Fuji-Apfel zu pflücken. Er probiert eine Vielzahl von Äpfeln, die in Yantai angebaut sind, und lernt ihre einzigartigen Eigenschaften kennen.In einem Labor für die Züchtung neuer Apfelsorten beobachtet Jack die modernsten Anbaumethoden zur Entgiftung von Apfelsetzlingen, die dazu beitragen, gesündere Pflanzen zu schaffen.Pressekontakt:Li SiweiTel.:008610-68996566E-mail: lisiwei5125@gmail.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5104531