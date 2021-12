Mit Knuspr ist in Deutschland ein weiterer Lebensmittellieferdienst an den Start gegangen. Und der hat sich einiges vorgenommen - doch der zu verteilende Kuchen ist so groß, dass dem Wachstum wenig im Wege steht. Und noch ein Lieferdienst: Im kommenden Jahr wird zunächst in Hamburg, Prag und Wien der tschechische Lieferdienst Knuspr an den Start gehen, geplant ist außerdem mit Frankfurt ein weiterer Standort, ein weiterer in München ist bereits aktiv. Der dahinterstehende Konzern Rohlik, ein tschechisches Unternehmen, hat angekündigt, bis 2025 insgesamt 400 Millionen Euro in ein automatisiertes ...

