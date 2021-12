Baden-Baden (ots) -Zehn überraschende Geschichten mit Moderator Johannes Zenglein / "Superfahrzeuge im Südwesten" und "Superbauten im Südwesten" ab heute, 20.12.2021 in der ARD MediathekFahrzeuge mal mit viel PS, mal ganz ohne, mal ganz klein am Draht, dafür mit Tempo 300. Dazu ein Bastler, der das Auto aus der US-Kultserie "Knight Rider" eins zu eins nachgebaut hat. In jeder Folge von "Zengleins Zehn" präsentiert SWR Moderator Johannes Zenglein zehn Dinge, die man noch nicht wusste: erstaunliche Fakten, außergewöhnliche Menschen sowie seine ganz persönlichen Erlebnisse und Abenteuer. Dafür begibt er sich in die luftige Höhe des Ulmer Münsters, fährt im Stuttgarter Fernsehturm wie ein Filmheld auf dem Dach des Fahrstuhls und versucht herauszufinden, warum Influencer:innen verrückt nach Burg Eltz in Rheinland-Pfalz sind. Die Geheimnisse von "Superfahrzeugen" und "Superbauwerken" im Südwesten sind ab dem 20. Dezember 2021 in der ARD Mediathek zu sehen und mittwochs, am 29. Dezember 2021 und 5. Januar 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen."Superfahrzeuge im Südwesten"Formel-Eins-Feeling auf einem Rasenmäher? Das gibt es in Neuhemsbach bei Kaiserslautern. Im Verein Rasentrecker fahren die Mitglieder mit dafür aufgemotzten Sitzmähern Rennen - abseits von geteerten Straßen. Johannes Zenglein nimmt teil und stellt fest: Das kostet richtig Kraft und ist eine ziemlich schlammige Angelegenheit. Ein Bastler aus Schwäbisch Gmünd hat David Hasselhoffs Auto aus der Serie "Knight Rider" nachgebaut - inklusive Computerstimme. Modellbauer bringen ihre kleinen Fahrzeuge im Schwarzwald auf über 300 Kilometer in der Stunde. Und die führende Seifenkisten-Pilotin Europas, Maria Schlageter aus dem Breisgau zeigt Johannes, wie man ganz ohne PS richtig schnell den Weinberg runterkommt."Superbauten im Südwesten"Was passiert eigentlich, wenn im höchsten Kirchturm der Welt etwas passiert? Wie kann die Feuerwehr Menschen aus dem Turm bergen? Einmal im Jahr wird das im Ulmer Münster trainiert, diesmal mit Johannes Zenglein, der aus dem Turm abgeseilt wird. Schwindelgefühl inklusive. Auch in Bad Wildbad geht es hoch hinaus: Beim Treppenlauf auf der längsten Treppe Deutschlands - zusammen mit der Deutschen Meisterin im Treppenhauslaufen, Verena Schmitz aus Konstanz. In Rheinland-Pfalz besucht Johannes Zenglein einen echten Instagram-Star: Die altehrwürdige Burg Eltz ist das meistfotografierte Gebäude im Südwesten.Heimat mal anders - die neue SWR Reihe "Zengleins Zehn"Überraschende Geschichten, die zeigen wie kreativ, begeisterungsfähig und manchmal schräg der Südwesten ist. Immer mit dabei SWR Moderator Johannes Zenglein, der Lust hat, Abenteuer zu erleben. "Zengleins Zehn" zeigt den Südwesten und seine Menschen aus unbekannten Blickwinkeln. Und das zehn Mal in jeder Folge. Auf www.swrfernsehen.de können die Zuschauenden ihre Lieblingsgeschichte wählen und Familienkarten für den Stuttgarter Fernsehturm gewinnen.Sendung:"Zengleins Zehn", ab 20. Dezember 2021 in der ARD Mediathek verfügbarFolge eins "Superfahrzeuge im Südwesten", am 29. Dezember 2021, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFolge zwei "Superbauten im Südwesten" am 5. Januar 2022, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Infos unter: http://swr.li/zengleins-zehn-superfahrzeugeFotos über www.ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deSWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/uebersichtsseite-swr-kommunikation-100.html)twitter.com/SWRpresseSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5104546