Jetzt ist es offiziell: Der SAP-Konkurrent ORACLE will den Healthcare-IT-Spezialisten CERNER übernehmen, als Kaufpreis sind 28,3 Mrd. $ im Gespräch. Je Aktie 95 $.



Wie erwartet, sieht ORACLE die Sache strategisch. Ausdrücklich nennt man CERNER einen Landekopf bzw. Strandkopf ("beachhead"), eher gebräuchlich ist Brückenkopf, in den Sektor Healthcare. Man sieht das Übernahmeobjekt als künftig langjährigen Wachstumsmotor und bezieht sich ausdrücklich auch auf das internationale Potenzial.



Im jüngsten Quartal wuchs der Umsatz bei CERNER um 7 % auf 1,47 Mrd. $. Die Wichtigkeit funktionierender IT im Gesundheitsbereich wurde und wird der Weltöffentlichkeit im Zeichen der Pandemie täglich vor Augen geführt.



ORACLE-Urgestein Larry Ellison betont die Möglichkeiten, auf digitaler Basis die Kosteneffizienz im Gesundheitssektor zu steigern. Nimmt Ellsion diesen Satz ernst, wird der Konzern zu seiner früheren aggressiven Akquisitionspolitik zurückkehren.



Im frühen US-Handel verbilligt sich die ORACLE-Aktie um 3,4 % auf 93,30 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



