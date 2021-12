FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt befürchten Anleger einen erneuten Lockdown. Zur Eindämmung der vorhergesagten massiven fünften Corona-Welle beraten Bund und Länder schärfere Einschränkungen von privaten Treffen. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. Der Leitindex Dax verlor 1,88 Prozent auf 15 239,67 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel um 1,30 Prozent auf 34 012,60 Punkte.

"Das Wort vom Lockdown macht wieder die Runde", schrieb Jürgen Molnar, Anlagestratege beim Handelshaus Robomarkets. "Die Niederlande sind schon im Lockdown, und auch in Deutschland könnte es nach Weihnachten so weit sein." Die Angst der Investoren vor einem erneuten Stillstand weiter Teile der Wirtschaft nehme wieder zu und schicke die Börsen rund um den Globus auf Talfahrt. Von vorweihnachtlicher Ruhe sei wegen Corona auch in diesem Jahr am Aktienmarkt nichts zu spüren. Eine Jahresendrally scheine endgültig abgeblasen./bek/men

DE0008469008, DE0008467416