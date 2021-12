MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Vertriebsvorstände der zum Volkswagenkonzern gehörenden Lastwagenbauer MAN und Navistar tauschen ihre Posten. Wie die VW -Lastwagenholding Traton am Montag mitteilte, wechselt MAN-Vertriebschef Göran Nyberg zum 1. März zum US-Lastwagenbauer Navistar. Einen Monat später kommt Navistar-Vertriebschef Friedrich Baumann aus den USA zu MAN nach München.

Traton-Vorstandschef Christian Levin sagte, die Gruppe mit den Marken Scania , MAN, Navistar und VW Caminhoes e Onibus wachse enger zusammen. MAN, Navistar und Traton würden von dem Erfahrungsaustausch profitieren. Levin steht seit Oktober an der Spitze von Traton und ist in Personalunion weiterhin auch Scania-Chef.

Der Ende November zum MAN-Chef berufene vormalige Scania-Manager Alexander Vlaskamp dankte Nyberg für seine Arbeit. Navistar-Chef Mathias Carlbaum sagte, er freue sich, Nyberg "wieder in den USA und bei Navistar begrüßen zu dürfen". Baumann war vor seinem Wechsel zu Navistar bei Daimler Trucks in den USA gewesen. Als neuer MAN-Personalchef tritt im Januar der VW-Manager Arne Puls sein Amt in München an./rol/DP/nas