Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 geht mit minus 1,30 Prozent auf 4107,13 Punkten aus dem Handel.Paris / London - Der Abwärtsdruck an Europas Börsen hat sich am Montag verstärkt. «Die Jahresendrally an den Aktienmärkten scheint endgültig abgeblasen», kommentierten die Experten von Index-Radar die Kursentwicklungen. Die Ausbreitung der Omikron-Variante und womöglich weitere Lockdowns in Europa trübten die Stimmung der Anlegern zu Beginn der Weihnachtswoche nochmals ein.

