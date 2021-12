Standard Lithium-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Der Kurs rauscht nämlich rund sieben Prozent in den Keller. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Standard Lithium, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Standard Lithium marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 7,87 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...