Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Dezember: TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Douglas, Q4-Zahlen (Call 11.00 h) 23:00 CAN: Blackberry, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/21 06:30 NLD: Konsumausgaben 10/21 07:00 FIN: Arbeitslosenzahlen 11/21 Anzeige- RESEARCH Märkte Kapitalmarktausblick 2022 "Vom Überfluss zum Mangel" Small is beautiful Löcher in der Matrix - Ausgespielt ...

