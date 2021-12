Translators without Borders (TWB), die führende globale Community von Sprachexperten, die wichtige Informationen für Organisationen auf der ganzen Welt übersetzen, gibt heute erfreut bekannt, dass Lionbridge, ein weltweit führendes Unternehmen im Übersetzungs- und Lokalisierungsbereich, ihr erster Sponsor auf "Sapphire"-Niveau ist.

Begonnen hat TWB als Freiwilligengemeinschaft, die vor allem aus Übersetzern bestand. Im Laufe der Jahre ist sie auf über 60.000 Mitglieder in 148 Ländern gewachsen der Aufbau einer globalen Gemeinschaft beginnt eben im Kleinen. Einzelpersonen und Förderer stellen der Organisation Zeit, Fachwissen und andere Ressourcen zur Verfügung. Das formelle Sponsoring-Programm, das von führenden Unternehmen wie Lionbridge unterstützt wird, ermöglicht es TWB, seinen globalen Einfluss auszudehnen und eine Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen. Um auf der Arbeit von TWB aufzubauen, wurde die Organisation im Jahr 2021 umbenannt in CLEAR Global. Den Kern von TWB bildet jedoch nach wie vor die weltweit größte Gemeinschaft von Sprachexperten, die humanitäre Hilfe leisten und den Menschen helfen, lebenswichtige Informationen zu erhalten und gehört zu werden unabhängig davon, welche Sprache sie sprechen.

Chief Executive Officer von CLEAR Global, Andrew Bredenkamp, teilt dazu mit: "Wir arbeiten mit gemeinnützigen Partnern und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen zusammen, um die Millionen von Menschen zu erreichen, die eine marginalisierte Sprache sprechen oder von einer Krise betroffen sind. Wir sind auf Fördermittel und Spender angewiesen, um unseren Betrieb aufrecht erhalten und die Organisation und unser Sponsorenprogramm ausbauen zu können. Lionbridge war von Anfang an einer unserer Sponsoren. Dieses Unternehmen ist ein wichtiger und zuverlässiger Verbündeter beim Ausbau unserer Organisation. Das Sponsoring ist der Schlüssel dazu, dass wir in das Wachstum investieren, unsere Ressourcen erweitern und unseren Einfluss verstärken können."

Dieses Sponsorenprogramm verdeutlicht die anhaltenden Bemühungen von Lionbridge, die Kommunikation über Kulturen und Sprachen hinweg zu fördern. Lionbridge freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit TWB, um den Zugang zu wichtigem Wissen und Informationen in Sprachen und Formaten zu erleichtern, die von den Menschen verstanden werden.

"Wir sehen es als unsere Mission an, Barrieren zu überwinden und Brücken zu bauen, und wir sind ein Unternehmen, das Wert auf interkulturelle Verständigung legt", sagte Chief Executive Officer John Fennelly. "Diese Mission deckt sich perfekt mit der von TWB geschaffenen inklusiven Gemeinschaft. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der TWB-Community zu stärken, um ihr globales Wachstum und ihren Einfluss zu unterstützen."

Hier finden Sie das Video-Interview zwischen John Fennelly und Andrew Bredenkamp.

Über Lionbridge

Lionbridge kooperiert mit Marken, um weltweit Gräben zu überwinden und Brücken zu bauen. Seit über 20 Jahren helfen wir Unternehmen, mit ihren globalen Kunden und Mitarbeitern in Verbindung zu bleiben, indem wir Übersetzungs- und Lokalisierungslösungen in über 350 Sprachen anbieten. Über unsere herausragende Plattform orchestrieren wir ein Netzwerk leidenschaftlicher Experten in mehr als 5000 Städten, die in Partnerschaft mit Marken kulturell vielfältige Erlebnisse schaffen. Als passionierte Experten für Sprache nutzen wir das Beste aus menschlicher und maschineller Intelligenz, um ein Verständnis herzustellen, das die Kunden unserer Kunden erreicht. Lionbridge hat seinen Sitz in Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts) und unterhält Lösungszentren in 26 Ländern. Nähere Informationen unter www.lionbridge.com.

Über Translators without Borders, Teil von CLEAR Global

Translators without Borders (TWB) ist eine globale Gemeinschaft von über 60.000 Übersetzern und Sprachspezialisten, die humanitären und Entwicklungsorganisationen in aller Welt Sprachdienstleistungen anbieten. Die Sprachmittler stellen ihre Zeit und ihre Fähigkeiten zur Verfügung, um wichtige Informationen für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu übersetzen, damit jeder die Informationen erhält, die er braucht und haben möchte.

TWB ist Teil von CLEAR Global, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation, zu der auch CLEAR Tech und CLEAR Insights gehören. CLEAR Global hilft Menschen, wichtige Informationen zu erhalten und gehört zu werden, ganz gleich, welche Sprache sie sprechen. Dazu setzt die Organisation auf Forschung und skalierbare Sprachtechnologielösungen zur Verbesserung der wechselseitigen Kommunikation mit Bevölkerungsgruppen, die marginalisierte Sprachen sprechen.

Mehr dazu erfahren Sie auf translatorswithoutborders.org und clearglobal.org

