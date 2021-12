Die USA wollten hunderte von Milliarden in den kommenden Jahren im Kampf gegen den Klimawandel investieren. Darüber sollte im Rahmen von Präsident Joe Bidens Klimapaket abgestimmt werden. Doch das ist nun in Frage gestellt. Größte Verlierer aus dem Bereich der Erneuerbaren sind daher heute auch die Solaraktien. Aber auch andere gefragte Aktien geben deutlich ab.Solaraktien stürzten am Montag ab, nachdem das Schicksal des Build Back Better-Plans, der Milliarden von Dollar für Initiativen für saubere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...