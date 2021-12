Unternehmen bietet vier Auswahlmöglichkeiten: Geschäftsbetrieb, Gesundheit, Persönlichkeitsentfaltung und die drei meistverkauften Bücher 2021

ABP Publishing plant 2021 den Verkauf von Non-Fungible Tokens (NFT, digital geschützte Objekte). Daher wird das Unternehmen der erste Hörbuch-Verlag sein, der Aufzeichnungen in einem Blockchain-Vertriebsnetz veröffentlicht.

"Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges Vorkommnis, denn den Nutzern bietet sich eine hervorragende Möglichkeit, ein individuelles Exemplar eines Lieblingshörbuchs in Händen zu halten", so die Vertreter von ABP Publishing.

"ABP ist als digitaler Verlag stets auf der Suche nach neuen Vertriebswegen. Jede Plattform und jedes Vertriebsformat bietet Zugang zu neuen Publikumsgruppen für unsere Autoren", so Andrey Mishenev, CEO. "Wir erachten den Vertrieb mithilfe der NFT-Marktplätze als eine neue Erfahrung für uns und unsere Zuhörerschaft. In der Tat steht jedes Buch gegenwärtig nur so lange zur Verfügung, wie die Plattform auf der es erworben wurde, verfügbar bleibt. Der Besitz der NFTs wiederum versetzt die Hörer nun in die Lage, ein spezielles Exemplar eines Hörbuchs für immer in ihrem Besitz zu behalten."

Die NFT-Sammlungen wurden unter OpenSea (https://opensea.io/andrmish) zur Verfügung gestellt. Deren Nutzer können die Bestseller 2021, wie etwa "Breath Atem" von James Nestor, "The Invisible Women" (Unsichtbare Frauen) von Caroline Criado-Perez und "Just Shut Up and Do It" von Brian Tracy käuflich erwerben. Außer zu diesen Titeln erhalten die Hörer auch Zugang zu 14 weiteren Hörbüchern zu unterschiedlichen Themen: von dem Klassiker "The Effective Executive" von Peter F. Drucker bis hin zu dem revolutionären Titel "Unfu*k Yourself" von Gary John Bishop.

"Unsere Vertriebsergebnisse zeigen, dass das Interesse an Hörbüchern ständig zunimmt. Im Vergleich zum 2.Quartal des Jahres 2021 haben die Verkäufe im 3. Quartal um 20 Prozent zugenommen", erläuterte Mishenev und führte weiter aus: "Bei NFT handelt es sich um einen zunehmenden Trend und wir meinen, dass es sich zu einer weiteren sehr stark nachgefragten Plattform entwickeln kann. Wir verstehen, dass die Leute, die digitale Hörbücher hören, an innovativen Technologien interessiert sind, und wir sind äußerst bestrebt, diese Nachfrage zu befriedigen."

Über ABP Publishing

ABP Publishing ist der weltweit größte internationale Hörbuchverlag. In Partnerschaft mit Audible, Zebralution, Storytel und anderen digitalen Medienvertrieben veröffentlicht ABP Publishing über 500 digitale Sachhörbücher, unter anderen in französischer, deutscher, italienischer und türkischer Sprache.

