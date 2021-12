Düsseldorf (ots) -Diesen Dezember veröffentlicht WW eines der wohl heißest ersehnten Kochbücher seit Jahren: die besten WW Rezepte für den Mixtopf. Leser und Leserinnen erwarten 100 leckere Gerichte zum Abnehmen, die sie einfach im Thermomix zubereiten können.Das neue Allround-Kochbuch ist genau das Richtige für alle, die unkompliziert, schnell und gesund mit der beliebten Küchenmaschine kochen wollen. Denn: Es vereint den einzigartigen Komfort-Faktor des Thermomix mit den gesunden, leckeren und punktegerechten Rezeptideen von WW. Zu entdecken gibt es zahlreiche Gerichte für den Mixtopf, wie z.B. das cremige Ziegenkäse-Zucchini-Risotto, die schnelle Lasagne-Suppe, leckere One-Pot-Gerichte oder der fruchtige Quinoa-Blumenkohl-Salat. Darüber hinaus bietet es einfache Ideen für Fisch- und Fleisch Rezepte sowie Desserts. Das Special zum Thema Brotbacken und Aufstriche rundet die Sammlung ab. Mit diesem Kochbuch lassen sich die kreativen WW Rezepte auf Knopfdruck und damit so einfach wie noch nie zubereiten.WW inspiriert mit diesem Kochbuch erneut dazu, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, mit dem Ziel eines ausgewogenen Lebensstils. Mit dem aktuellen PersonalPoints Programm ist WW zudem persönlicher denn je: Jedes Mitglied enthält einen maßgeschneiderten Plan basierend auf seinen Ernährungs-und Bewegungsvorlieben. Neu sind dabei nicht nur einige ZeroPoint Lebensmittel wie die Avocado, sondern auch die Möglichkeit, sein Budget an PersonalPoints durch Bewegung, ausreichend Gemüse und genügend Flüssigkeit pro Tag aufzustocken. ZeroPoint Lebensmittel werden nicht getrackt und sind Nahrungsmittel, die man gerne und häufig isst. "Die Möglichkeit, das zu essen, was man liebt, ist einer der Gründe, warum dieses Programm so kompatibel ist. Da war es nur eine Frage der Zeit, auch ein WW Kochbuch für den Thermomix zu veröffentlichen mit dem sich individuelle Rezepte alltagstauglich umsetzen lassen. Damit erfüllt sich für unsere WW Community nun endlich ein großer Wunsch", sagt Sina Peters, WW Expertin für Programm und Wissenschaft.Ab sofort ist das 216-seitige WW Kochbuch 100 Top Mix Rezepte im Onlineshop unter https://www.weightwatchers.de/de/shop, in den WW Workshops oder im Buchhandel für 19,99EUR/CHF 28 erhältlich.Über WWWW (ehemals Weight Watchers) ist ein Tech-Unternehmen, das auf dem weltweit führenden kommerziellen Programm für Gewichts-Management aufbaut und bei dem der Mensch im Fokus steht. Als globale Wellbeing-Brand inspirieren wir Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Begleitet von unserer umfangreichen App, fachkundigen Coaches und motivierenden Erlebnissen folgen die Mitglieder unserem bewährten, nachhaltigen, wissenschaftlich fundierten Programm, das sich auf Ernährung, Aktivität, Mindset und Schlaf konzentriert. Wir greifen zurück auf fast sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Ernährungs- und Verhaltenswissenschaft, setzen auf echte menschliche Beziehungen und kreieren inspirierende Communities. Unser Ziel ist es, Wohlbefinden für alle zu zugänglich zu machen. Um mehr über den WW Ansatz für ein gesundes Leben zu erfahren, besuchen Sie bitte ww.com. Weitere Informationen über unser globales Business finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.Pressekontakt:Simona SpatazzaSenior Communications ManagerE-Mail: simona.spatazza@styleheads.deTel.: 0211-749679-29Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH & Co. KGKaiserswerther Str. 29-31, 40477 DüsseldorfOriginal-Content von: WW Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43545/5104672