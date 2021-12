DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Dezember

=== *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: -2,5 Punkte zuvor: -1,6 Punkte 08:00 DE/Reallöhne 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz November PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,409 Mrd CHF 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 4Q, Düsseldorf 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), PK mit Hauptgeschäftsführerin Andreae zu den aktuellen energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Entwicklungen, Berlin *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Ministerpräsident Söder, PK nach Sitzung des bayerischen Corona-Kabinetts, München 13:30 EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Online-PK zur Covid-19-Pandemie 14:30 DE/Bundespräsident Steinmeier, Aushändigung der Entlassungsurkunde an Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -205,50 Mrd USD 2. Quartal: -190,28 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS (letzte Mitteilung für 2021) *** 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Beratungen zur Corona-Lage, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: -8,0 zuvor: -6,8 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo ===

