Die Türkei ist weltweit der größte Produzent und Exporteur von getrockneten Aprikosen, Feigen und Rosinen. Die hochwertigen Trockenfrüchte des Landes finden in 150 Länder Abnehmer - in Deutschland sind sie hochbegehrt. Türkische Trockenfrüchte. Foto © EiB Ägäischer Trockenfrüchte-Verband Beim Online Dried Fruit Meeting am 15.12.2021 kamen...

Den vollständigen Artikel lesen ...