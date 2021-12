DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AKTIENRENTE - Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Gundula Roßbach, sieht noch Klärungsbedarf beim geplanten Aufbau eines Kapitalstocks in der gesetzlichen Rentenversicherung. "Wir sehen da noch viele Fragezeichen", sagte Roßbach. Offen sei etwa, ob ähnlich wie in Schweden ein Kapitalstock aufgebaut werde, der längerfristig wirken solle, um den individuellen Rentenanspruch zu erhöhen. Unklar sei auch, ob nur die Erträge aufgezehrt werden oder auch der Kapitalstock, oder welches Risiko abgesichert werden solle. (Handelsblatt)

VON DER LEYEN - Europa-Abgeordnete der EVP-Fraktion haben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appelliert, bei der Entscheidung, ob Atomkraft und Erdgas nachhaltig sind, die Bedürfnisse der Wirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass Europa den Übergang zur Klimaneutralität realistisch, verantwortungsbewusst und angemessen gestalten muss; ganz besonders, wenn es um die spezifischen Bedürfnisse kleiner und mittelgroßer Unternehmen geht", heißt es in dem Schreiben, das der CDU-Abgeordnete Markus Pieper initiiert hat und das 22 EU-Abgeordnete der christdemokratischen EVP-Fraktion unterschrieben haben. Der unveröffentlichte und am Freitag versandte Brief liegt Welt vor. (Welt)

BUNDESBANKPRÄSIDENT - Die Nominierung von Joachim Nagel als neuem Bundesbankpräsidenten hat der langjährige Bundesbank- und EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing mit großer Begeisterung aufgenommen. Das sei "ein Glücksfall für die Institution", sagte Issing der Börsen-Zeitung. Nagel "steht für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik". (Börsen-Zeitung)

