The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2021



ISIN Name

DE000NLB1YX7 NORDLB OPF S.1101

DE000BLB2JB6 BAY.LDSBK.OPF.

DE000NLB0NV6 NORDLB GELDM.FRN 18/17

DE000LB1M2U8 LBBW GM-FLOATER 17/21

XS0519902851 AMERICA MOVIL 10/22

DE000DK0JUX3 DEKA USD STUFENZINS 16/21

CH0144873277 LUZERNER KT.BK 11-21

DE000HV2AJE4 UC-HVB S.1778 13/21VAR

