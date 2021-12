Im Blickpunkt laufender Verhandlungen stehe ein Impf-Abo mit garantierter Mengenabnahme durch die Schweiz, sagte Moderna-Chef Stephane Bancel in einem Interview mit den Tamedia-Titeln.Geimpfte in der Schweiz sollten schnell einen Booster bekommen, rät Bancel in dem Interview. Damit seien die Geimpften auch gut gegen Hospitalisation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...