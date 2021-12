Das übernommene Geschäft erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 6 Millionen Franken, dies bei einer laut DKSH "robusten" Profitabilität und Kapitalrendite.Zürich - Die auf Marktdienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH expandiert in Europa und übernimmt das Distributionsgeschäft der spanischen HTBA. Dieser ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Zutaten in den Bereichen Ernährung und Pharma spezialisiert. Die Akquisition des Distributionsgeschäfts von HTBA (HealtTech BioActives) werde einerseits das Portfolio der Zulieferer erweitern und...

Den vollständigen Artikel lesen ...