DJ ZVEI: Ausfuhren der Elektro- und Digitalindustrie wachsen nur verhalten

Von Andreas Kißler

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die Wachstumsdynamik in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie geht laut ihrem Branchenverband ZVEI zurück. Die Ausfuhren betrugen im Oktober 18,9 Milliarden Euro und lagen damit über dem Niveau des Vorjahrs. "Mit einem Plus von 4,4 Prozent sind die Exporte allerdings verhaltener gewachsen als in den Vormonaten", sagte ZVEI-Konjunkturexperte Jürgen Polzin aber. "Die Wachstumsdynamik hat erkennbar nachgelassen." Im gesamten Zeitraum von Januar bis Oktober dieses Jahres stiegen die Ausfuhren um 10,7 Prozent auf 184,8 Milliarden.

Die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland legten laut ZVEI im Oktober um 9,3 Prozent auf 19,0 Milliarden Euro zu. "Sie lagen damit erst zum dritten Mal innerhalb der vergangenen fast zwanzig Jahre über den Exporten", so Polzin. In den ersten zehn Monaten des Jahres erhöhten sich die Einfuhren um 15,1 Prozent auf 179,1 Milliarden Euro. Die Branchenlieferungen nach Europa stiegen im Oktober um 6,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf 12,4 Milliarden und in den gesamten Euroraum um 10,5 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro.

Kumuliert von Januar bis Oktober summierten sich die Lieferungen nach Europa auf 118,9 Milliarden Euro und die in die Eurozone auf 60,3 Milliarden Euro. Erstere übertrafen ihren Vorjahreswert damit um 12,3 Prozent und letztere um 15,7 Prozent. Die Branchenausfuhren in die Länder außerhalb Europas lagen im Oktober mit 6,5 Milliarden Euro um 1,2 Prozent über Vorjahr. In den gesamten ersten zehn Monaten des Jahres überstiegen die Exporte in Drittländer ihr Vorjahresniveau um 8,1 Prozent und lagen bei 65,9 Milliarden Euro.

December 21, 2021 02:13 ET (07:13 GMT)

