Auch in Wien legten sich die rasch zunehmenden Infektionszahlen mit der Omikron-Variante auf die Stimmung, der ATX musste den Handel mit einem deutlichen Minus von 1,4% beenden. Von der Konjunkturseite kamen mangels neuer Datenveröffentlichungen keine entscheidenden Impulse, und auch die Nachrichtenlage zu den einzelnen Unternehmen war wieder sehr dünn. Die OMV kündigte an, die geplante ReOil Anlage, mit der Kunststoffe in synthetischen Rohstoff für die Petrochemie umgewandelt werden sollen, Anfang übernächsten Jahres in Betrieb zu nehmen, der Ölkonzern musste dennoch 2,4% abgeben. Auch der zweite Vertreter aus diesem Sektor, Schoeller-Bleckmann, hatte einen schwachen Tag und musste einen Rückgang von 1,9% hinnehmen. Verkauft wurden auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...