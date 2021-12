News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 21.12.2021 nach dem Test der 15.000er-Region zum Wochenstart. Heute nun der starke Rücklauf? Negativer Wochenstart beim DAX Die erste Überraschung in der Weihnachtswoche ist auf der DAX-Unterseite ist gelungen. Wir kamen der 15.000er-Marke recht nah und testeten damit eine breite Unterstützung. Dieser Abverkauf ist nun erst einmal verdaut. Gelangen wir damit nun wieder in ruhigeres Fahrwasser? Erste Indikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...