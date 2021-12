In den letzten Wochen kam die Eckert & Ziegler Aktie deutlich unter Druck: Vom der doppelten Kursspitze bei 140,40/141,40 Euro ging es bis an die 90-Euro-Marke nach unten. Vor allem an der wichtigen Unterstützung bei 104,20 Euro, dem Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...