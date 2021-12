Warum musste das GM-Papier in den vergangenen Dezember-Tagen einen deutlichen Rücksetzer einstecken? Ein Grund ist, dass man für seine ambitionierte Robotaxi-Tochter Cruise einen neuen Chef suchen muss. Dies berichtete die Nachrichtenagentur dpa am vergangenen Donnerstag. Cruise-Chef Dan Ammann verlasse das Unternehmen, habe man in Detroit mitgeteilt. Das auf autonom fahrende Autos spezialisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...